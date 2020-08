"Real Madrid? Quero jogar pelo menos 35 partidas"

A temporada de Dani Ceballos no Arsenal tem sido cheia de altos e baixos, assim como a do clube. O jogador, emprestado pelo Real Madrid, estava muito perto de deixar a entidade no mercado de inverno.

No entanto, tanto o clube quanto o jogador optaram pela continuidade e acabou com a conquista da FA Cup. Um título que deixa um bom gosto na boca, segundo comentou o próprio jogador.

"Foi uma temporada muito difícil e terminá-la com um título é maravilhoso", disse ele nos microfones do 'Tiempo de Juego'. Além disso, ele comentou que agora é a hora de relaxar e refletir sobre o futuro.

Ele não queria prever nada sobre o futuro, mas deixou uma mensagem para a entidade merengue: "Não penso se no próximo ano vou jogar pelo Real, qualquer jogador estaria feliz usando essa camisa".

O que ele garantiu, ao entrar no 'El Larguero' do 'SER', é que precisa de continuidade e estabeleceu um número mínimo de partidas para o próximo ano.

"Conversei com Florentino e José Ángel Sánchez. Quero jogar um mínimo de 35 partidas", disse o craque. Nesta temporada, chegou a disputar 37 jogos e começou em 23 deles.