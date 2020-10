Real Madrid quis contratar Araujo... mas o Barça já tinha garantido o jogador

Desde que chegou do Boston River, no verão de 2018, Ronald Araujo não parou de crescer e nesta temporada acabou assumindo a terceira posição de zagueiro do Barça. E é que os momentos mais difíceis são aqueles que permitem que os talentos da casa cresçam mais.

No final, todas as circunstâncias foram dadas para a sua continuidade e sobretudo que tenha um papel de liderança na equipe principal. Umtiti não saiu, mas se Eric García tivesse chegado, talvez a situação de Araujo tivesse sido muito diferente.

Tão diferente quanto poderia ter sido se Ramón Planes não tivesse passado na frente de todos. E o fato é que o atual secretário técnico do Barça tinha o zagueiro na agenda, já que trabalhava no Getafe e com sua velocidade impediu o Real Madrid de levá-lo embora.

Segundo o 'Sport', o Real Madrid queria levá-lo à sua base no mesmo verão de 2018. O madridista Ramón Martínez ligou então ao ex-técnico uruguaio Sergio Cabrera, que ele conhecia por ser o pai de Leandro, zagueiro do Espanyol e ex-jogador do Castilla.

O que aconteceu foi que o que agora estava vinculado ao diretor-geral do Real deu de cara com a realidade: o Barça já havia garantido a contratação de Ronald Araujo, que foi direto para a categoria de base do Barça. Nela, ele jogou 44 partidas antes de dar seu salto final para a primeira equipe com o '4' nas costas.