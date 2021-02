Time da Série D brasileira desafia Real Madrid a tentar revanche após 52 anos

O Real Madrid recebeu uma carta inusitada da Portuguesa do Rio de Janeiro, clube que completa 100 anos em 2024 e quer comemorar com um amistoso contra o gigante espanhol.

A mensagem da equipe da quarta divisão brasileira foi enviada para o presidente Florentino Pérez e convida o time 'merengue' a reeditar no Santiago Bernabéu o confronto da década de 1960.

"O mundo todo conhece as conquistas e conquistas do Real Madrid em sua longa trajetória. É um dos principais clubes de futebol do mundo, estabelecido desde muito tempo. Porém, o Real Madrid tem um rival cruel, a Associação Atlética da Portuguesa. Somos o único clube brasileiro que derrotou o surpreendente pelotão de Madrid na própria casa, no Estádio Santiago Bernabéu, há mais de meio século", diz o começo da carta.

A vitória da hoje modesta equipe brasileira ocorreu em 4 de setembro de 1969, quando o time carioca venceu o amistoso contra os espanhóis por 2 a 1.