"Real Madrid recusou Dani Alves porque já tinham a mim"

O Real Madrid incorporou um promissor lateral brasileiro de 26 anos para a direita em 2005, já consagrado na Seleção Brasileira após brilhar no São Paulo. Cicinho desembarcou na Europa pelas mãos do clube merengue.

Pouco mais de uma temporada e meia ele ficou em Chamartín antes de ir para a Roma. Em seguida, passou por São Paulo, Roma novamente, Villarreal, Sport Recife e finalmente Sivasspor. Agora, aposentado, o ex-jogador relembrou sua passagem como merengue em comunicado coletado pela 'Arena STB'.

Aquele que foi apelidado de 'novo Cafu' na época, lembrou como Dani Alves poderia ter assinado com o Real Madrid antes do Barcelona: “Havia especulação com o Dani, naquela época no Sevilla. Disseram que ele iria assinar, mas a diretoria o rejeitou pois diziam que já tinham Cicinho".

“Na história em geral, Dani tem mais do que eu, mas no São Paulo a minha história é maior e acho que joguei mais do que ele”, disse. Agora, é Alves quem está na equipe brasileira.

A verdade é que a Copa Libertadores que Cicinho conquistou com o São Paulo é um dos poucos títulos que Alves não tem, esse que chegou ao time em 2019 e que ainda não estreou a vitrine por lá.