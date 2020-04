Real Madrid reduzirá salários: o clube tem dois planos

O campeonato espanhol está parado até que haja uma alta porcentagem de segurança. No momento, tudo está parado e a LaLiga e a AFE continuam a negociar os salários de todos os jogadores de futebol espanhóis.

O Real Madrid, por sua vez, terá que propor essa medida depois de não tê-la contemplado até o momento ao pensar nas capacidades de suas contas. No entanto, o clube não quer ver a economia desequilibrar se a temporada terminar.

Conforme relatado pelo 'SER', o Real Madrid gerencia duas opções. O primeiro é uma redução de 12% nos salários no caso de ser jogado novamente, enquanto o percentual aumentará para 20% se todo o futebol for cancelado.

Como o jornal 'AS' informou, os jogadores da equipe liderada por Zinedine Zidane concordam com o que foi proposto, para que o acordo possa ser fechado nos próximos dois dias.

Por sua vez, o time de basquete do Real Madrid também aceitou essa medida, pois o que a entidade deseja é evitar um ERTE (demissão temporária) que afeta seus funcionários.

Nas últimas horas, o meia Toni Kroos criticou a redução salarial. O alemão não apoia muito. Uma queda de salário é como uma doação em vão ou para o clube. Sou a favor do pagamento integral do salário e de todos fazerem coisas sensatas com ele. Todos são convidados a ajudar onde é necessário, e há muitos lugares onde é necessário", disse ele em 'SWR Sports'.