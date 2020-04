Real Madrid decide desistir de Harry Kane

O atacante do Tottenham, Harry Kane, provocou uma onda de rumores com declarações que abriram a porta para uma saída do time de Mourinho. Um porta-voz do clube preferiu se concentrar no que é realmente importante no momento: a pandemia.

Mas o atacante é o '9' mais difícil de assinar no mundo por razões como seu contrato com o Tottenham e Daniel Levy, já que o proprietário cede muito pouco e avaliou o jogador em 227 milhões de euros.

É por isso que, de acordo com o 'Daily Mail', o Real Madrid descartou completamente o inglês e não aparece mais na sua lista de futuros por esses argumentos que escapam ao poder de um Real Madrid que não vai investir tanto dinheiro, ainda mais em tempos de crise e falta de renda.

Além disso, em 2021, o Real Madrid já estaria esperando para tentar a contratação do jovem Mbappé, a quem eles colocariam como prioridade à frente de todos os outros atacantes que gosta a entidade merengue.

O futuro de Kane assumiu um tom cinza em um momento delicado e depois de tirar semanas de folga, por isso será necessário ver como é o retorno dele quando ele puder jogar novamente, o que acabará marcando seu destino.

O jogador do Tottenham, Lucas Moura, disse, por outro lado, que José Mourinho conta com o jogador de futebol. "Ele quer Kane para a próxima temporada", disse ele ao vivo com "Sky Sports".