No próximo sábado, o Real Madrid visita o Betis pela terceira rodada do Campeonato Espanhol no Benito Villamarín. É bom lembrar que o clube da capital espanhola não passou do empate sem gols contra a Real Sociedad na estreia, enquanto o Betis tem duas vitórias. Confira a preparação do Real para o duelo no vídeo acima.