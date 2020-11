VÍDEO: como foi o treino do Real Madrid para enfrentar o Villarreal

Villarreal e Real Madrid se enfrentam no La Cerámica neste sábado em jogo marcado para as 12h15 (horário de Brasília) e 15h15 (hora portuguesa). Confira as prováveis escalações.

O 'submarino amarelo' chega à décima rodada somando 18 pontos e ocupando a vice-liderança, enquanto a equipe da capital está em quarto e acumula 16 pontos, mas tem um jogo atrasado.

Na sexta-feira, o time de Zinedine Zidane realizou suas últimas atividades de preparação. Com o retorno de alguns jogadores que estava com suas seleções, o treinador francês comandou exercícios de pressão na saída de bola, treinos táticos e jogadas em campo reduzido. Confira a movimentação da equipe no vídeo acima.