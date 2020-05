VÍDEO: Real Madrid segue preparação para retorno da LaLiga

O Real Madrid iniciou sua segunda semana de treinamento, entrando em uma nova fase, com Zinedine Zidane mais próximo do trabalho de campo de seus jogadores, que já podiam treinar divididos em três grupos, seguindo as normas sanitárias do protocolo estabelecido pelo LaLiga.

Com as ausências dos lesionados Luka Jovic e Mariano Díaz, o Real Madrid avançou na preparação física da pré-temporada que está sendo realizada no CT de Valdebebas antes do retorno às competições em junho.