Real Madrid manterá jogos no Di Stéfano para a temporada 2020-21

As obras do Santiago Bernabéu avançam para uma grande modernização e o próximo passo é a troca do gramado. Enquanto a reforma não é concluída, o Real Madrid manterá sua opção de jogar em sua segunda casa.

Segundo o diário 'Marca', o local de jogos do time B continuará sendo o palco da equipe principal na temporada 2020-21, tanto para o Campeonato Espanhol como para a Champions League, enquanto ainda for proibida a presença de público.

A intenção do clube é aproveitar a ausência de torcedores para acelerar os trabalhos no estádio principal. É isso o que vem sendo feito nos últimos meses, desde a chegada da pandemia.

Para que a continuidade do uso do estádio Alfredo di Stéfano seja possível, basta que a diretoria receba a autorização da LaLiga e da Uefa.