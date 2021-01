Real Madrid sente a falta de Rodrygo

O Real Madrid está passando por um momento difícil. Depois de estar à beira da eliminação na Liga dos Campeões, os merengues acabam de perder dois títulos em praticamente uma semana.

E a isso devemos adicionar os problemas com enfermagem e o positivo de Zidane para COVID-19. O infortúnio merengue é evidente e a equipe tem a oportunidade de reverter a situação em Mendizorroza.

O Alavés vai enfrentar um Real Madrid (confira as prováveis escalações aqui) que sofre uma grande dependência de Rodrygo, tal como registado pelo 'AS'. Desde que se lesionou contra o Granada, o saldo da equipe é péssimo: uma vitória, dois empates e duas derrotas.

O ex-jogador do Santos teve forte repercussão no ataque, sendo atualmente o segundo com mais particpações em gol (sete - incluindo o seu gol - e seis assistências) atrás de Karim Benzema.

Neste momento, Rodrygo acompanha a evolução do seu time de casa e tudo indica que ele chegará para a reta decisiva da temporada. O Real Madrid sente a falta do brasileiro.