Real Madrid sofre com o 'mal das seleções'

Quando há uma pausa para datas Fifa, o Real Madrid já começa a temer. Basta ver o que aconteceu desta vez, com Sergio Ramos e Varane, os novos lesionados.

A equipe de Zinedine Zidane não poderá contar com a dupla titular de zagueiros para o confronto desse sábado diante do Villarreal. Isso não é novidade, como destaca informação de 'AS'.

O jornal espanhol lembra os casos recentes de desfalques do Real Madrid em função do 'vírus FIFA'. Essa história teve um caso marcante ainda em 2016, com a lesão de Cristiano Ronaldo na final da Eurocopa.

O próprio Sergio Ramos deu sequência a isso em outubro do mesmo ano, com problemas de ligamento. Em 2017, foi a vez de Keylor Navas, costarriquenho que se machucou com a Costa Rica e acabou virando desfalque do Real Madrid.

A partir de março de 2019, os casos aumentaram. Courtois, Modric, Fede Valverde se lesionaram em setembro; enquanto Modric (novamente) e Bale foram as más notícias de outubro.

Em novembro, foi a vez de James Rodríguez, fechando o ano para que Asensio e Carvajal dessem sequência à lista em 2020. Agora, Ramos, com um problema na coxa, e Varane, com desconforto no ombro, são as novas vítimas.