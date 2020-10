Real Madrid sofre para escapar de sua segunda derrota na Liga dos Campeões

Desde o começo do jogo até o apito do juiz, o que se esperava aconteceu: pressão total do Real Madrid buscando o gol a qualquer custo para evitar o que aconteceu em sua estreia na Liga dos Campeões, contra o Shakhtar Donetsk e sair perdendo.

Lucas Vázquez foi titular e jogou muito bem a primeira metade, oferecendo perigo desde os minutos iniciais: Lucas Vázquez fez um belo cruzamento na entrada da pequena área e Benzema chegou a triscar na bola, mas acabou saindo alta demais.

A resposta pelo 'Gladbach veio tímida, mas com certo potencial: Lainer chegou na entrada da área e cruzou uma bola venenosa buscando Plea, mas Courtois se antecipou e agarrou a bola.

Os de Zidane tiveram logo em seguida mais duas chances de abrir o placar. Primeiro com Benzema e depois com Vinicius Jr. Primeiro, Vázquez deu uma bela enfiada para Benzema na área, ele matou no peito, girou e chutou uma bomba que tirou tinta da trave. Logo em seguida, Vini Jr tentou chutar em cruzamento rasteiro de Lucas, mas foi travado por Lainer na marca do pênalti.

Não era mesmo a noite dos merengues. Pelo menos não no 1º tempo. Isso porque no único chute a gol da equipe alemã, saiu o primeiro gol da partida. Stindl e Plea fizeram uma bela tabelinha e a bola foi cruzada rasteira para Thuram, que chutou uma bomba cruzada de primeira para o fundo do gol.

Antes do fim do primeiro tempo, a equipe espanhola quase conseguiu diminuir com Asensio, que recebeu um passe rasteiro na linha de fundo perto da pequena área, chutou uma bomba e o goleiro espalmou. Mas não havia mais tempo, o Real ia perdendo seu segundo jogo na Champions League.

O 2º tempo já começou com um Real Madrid colocando uma bola no travessão para mostrar que estava decidido a conquistar o empate: Asensio chutou de primeira em sobra do escanteio e a bola explodiu no travessão.

Kramer respondeu em alto e bom som: o jogador da equipe alemã entrou na área, se livrou de Lucas e chutou uma bomba cruzada, mas Casemiro travou e desviou para escanteio na última hora.

E depois de muita agressividade para os dois lados, o Gladbach chegou ao seu segundo gol: em cruzamento de Lainer, Plea pegou de primeira e Thuram estava na pequena área, para pegar o rebote de Corutois e apenas empurrar para o fundo do gol. Doblete de Thuram para iniciar um pesadelo para o Real Madrid.

Pareceu que a equipe espanhola sentiu esse segundo gol, pois logo em seguida a equipe da casa quase fazia su terceiro: Stindl recebeu uma bela enfiada de Hofmann em linha de fundo, chutou cruzado rasteiro e a bola tirou tinta da trave.

Um pouco depois, Hazard (que havia entrado há poucos minutos), quase consegue comemorar sua volta aos campos com um gol, mas acabou desperdiçando: Benzema chegou na linha de fundo, tocou por baixo das pernas na pequena área e Hazard pegou de primeira... na rede pelo lado de fora.

Após muita pressão espanhola, finalmente veio o gol do Real Madrid. Em longo cruzamento de Valverde no 2º pau, Casemiro conseguiu cabecear para trás evitando que a bola saísse e Benzema pegou a bola na pequena área para fazer um golaço de bicicleta.

O problema é que já era o minuto 87 e o relógio não perdoa. A derrota já estava sendo aceita pelos visitantes, até que aos 92 minutos, Casemiro passa de garçom a salvador da equipe. Em cruzamento de Modric no 2º pau, Sergio Ramos cabeceou para a entrada da pequena área e Casemiro empurrou para o fundo do gol. Uma jogada parecida com a do primeiro gol merengue e que valeu para Zidane não ser ferozmente atacado pela imprensa espanhola por ter sofrido sua segunda derrota em dois jogos pela Champions League.

E fica a pergunta: o que o Real Madrid precisa para começar a ganhar nessa Champions?