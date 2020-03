Real Madrid soma 17 jogos sem sofrer gols nesta temporada

Um dos motivos do sucesso do líder do Campeonato Espanhol é a sua força defesiva. O Real Madrid já soma 17 jogos oficiais sem sofrer golos esta temporada.

Nos confrontos em que os goleiros não viram a bola passar, estão 13 da Liga, 2 da Champions, 1 da Supertaça de Espanha e 1 da Taça do Rei. Entre eles, os dois 'Clásicos' e os três dérbis que já disputou até agora.



A equipe de Zidane é a menos vazada na Liga, com 17 gols em 26 rodadas. É a melhor marca da história do Real Madrid nesta esta altura da competição, igualado as temporadas 1964/65, 1972/73, 1975/76 e 1987/88.

Os adversários contra os quais não sofreu gols no Espanhol são: Sevilha (0 a 1), Osasuna (2 a 0), Atlético de Madrid (0 a 0 e 1 a 0), Leganés (5 a 0), Betis (0 a 0), Eibar (0 a 4), Espanhol (2 a 0), Barcelona (0 a 0 e 2 a 0), Atlético de Bilbau (0 a 0), Getafe (0 a 3) e Valladolid (0 a 1).



O número de jogos sem sofrer golos fica completo com o duplo confronto contra o Galatasaray na Fase de Grupos da Champions (0-1 e 6-0); com a final da Supertaça de Espanha frente ao Atlético de Madrid, que venceram os blancos nos pênaltis depois do empate a zero no tempo regulamentar; e o triunfo na Taça contra o Saragoça (0-4).