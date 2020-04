Real Madrid também gostaria do talento uruguaio da moda

Ele tem apenas 18 anos e seu nome já ressoa em metade do mundo. Facundo Pellistri é chamado para ser um dos grandes jogadores do futuro.

Equipes como Boca ou Flamengo seguem de perto. Mas não apenas na América do Sul estão interessados ​​nele, mas Pellistri já entrou na agenda de várias equipes europeias. Barcelona ou Atlético recentemente soaram como possíveis destinos para o jogador.

O Real Madrid também estaria interessado no atacante do Peñarol. As negociações não teriam ocorrido, especifica 'AS', mas Juni Calafat, chefe de futebol internacional, levaria essa pérola uruguaia em consideração para o futuro da entidade merengue.

Facundo Pellistri está sob as ordens de Forlán. Ele se destaca por sua habilidade em campo, além de sua insolência ao enfrentar o rival. Sua projeção futura é incalculável e em Madri eles não tiram os olhos dele.

O atacante tem contrato com Peñarol até 2022. Resta ver se alguma oferta vem da Europa e ele decide dar o salto. No momento, o clube uruguaio é o único que pode se orgulhar de ter talento. "Ele é muito jovem, estamos gostando", disse Forlán recentemente.