Real Madrid tem 12 jogadores disponíveis, 13 desfalques e seis dúvidas

Na segunda-feira (31), o Real Madrid iniciará sua pré-temporada. Atual campeão espanhol, o time de Zidane ainda está longe de ter o grupo completo.

Nenhum reforço foi contratado e alguns jogadores são cotados para deixar o elenco. A três semanas do início das competições, é tempo de definir o quanto antes as peças que vão compor o time para a próxima campanha.

Apenas 12 jogadores do time principal estão disponíveis para a retomada dos trabalhos: Marcelo, Militão, Nacho, Casemiro, Modric, Valverde, Isco, Benzema, Vinícius, Rodrigo, Odegaard e Lucas. E o que acontece com o resto do grupo?

Outros 13 atletas foram convocados para suas respectivas seleções: Courtois, Hazard, Ramos, Carvajal, Asensio, Reguilón, Óscar, Lunin, Mendy, Varane, Kroos, Bale e Jovic. Eles serão reintegrados assim que se liberarem dos compromissos com seus países, alguns dias após Zidane começar a pré-temporada.

Seis jogadores têm uma situação mais indefinida, já que não fazem parte dos planos e integram uma lista de saída. Mariano, Ceballos, Mayoral, Odriozola, James e Brahim tendem a deixar o Real Madrid e tentar ter mais espaço vestindo outras camisas.

Ao 'sexteto do adeus', ainda podemos unir dois nomes do segundo grupo. Bale e Jovic estão prestes a defender suas seleções e também são envolvidos em rumores que os afastam do clube espanhol.

Diante dessa situação, a pré-temporada deverá ter o reforço de dez jovens do time B, que vêm da conquista da UEFA Youth League sob o comando de Raúl González em final disputada contra o Benfica.