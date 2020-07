Real Madrid tem quatro ofertas por James!

O futuro de James continua se afastando do Santiago Bernabéu. O colombiano, que não conta para Zidane, está procurando uma saída e sabe que metade da Europa o observa.

De fato, o jornalista Álex Silvestre revelou no 'El Chiringuito' as ofertas de quatro clubes que o jogador tem no momento.

Inter, Milan, United e Benfica são as equipes que demonstraram grande interesse no meio-campo, embora o 'cafetero' não esqueça o Atlético de Madrid.

Lembre-se de que os rojiblancos já tentaram no verão passado, mas a goleada 'colchonera' naquele amistoso em Nova York mudou tudo.

Além disso, a fonte acima mencionada ressalta que o clube que mais se complicaria por razões econômicas seria o Benfica, já que James tem um salário bastante alto: é cerca de oito milhões de euros líquidos.

O Real Madrid não impediu sua saída e estaria disposto a deixá-lo sair por 15 milhões de euros, uma quantia razoavelmente ridícula se a compararmos com os 80 que ele pagou em seu dia pelo de Cúcuta.

Em tal situação, o colombiano recebeu uma recomendação. Jorge Luis Pinto, treinador dos Emirados Árabes Unidos e compatriota do 'cafetero', disse-lhe para deixar a equipe merengue.