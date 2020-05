Real Madrid tem Raphaël Guerreiro na mira

Raphaël Guerreiro é um dos jogadores mais destacados do Borussia Dortmund na Bundesliga. O desempenho do franco-português fez o Real Madrid passar a observá-lo com atenção especial segundo 'Radio Marca'.

A informação afirma que a diretoria do Santiago Bernabéu já pensava nesse reforço para a lateral esquerda em 2018, quando buscava um substituto para Theo Hernández. Desde então, ele seguiu se consolidando como um dos melhores da posição no futebol europeu e com idade ainda nada excessiva (26 anos).

Borussia Dortmund é um dos principais alvos das grandes equipes da Europa. O Real Madrid não se interessa apenas em Guerreiro, mas também por Achraf e Erling Haaland.

A lateral está bem ocupada no Real Madrid. Na posição em que Guerreiro atua estão Marcelo e Ferland Mendy, aos quais deve ser adicionado um Sergio Reguilón, que está emprestado no Sevilla.

Guerreiro forma com Achraf o melhor par de laterais da Europa nesta temporada. Apenas Alexander-Arnold e Robertson se aproximam da força ofensiva da dupla do time alemão.

Seu bom trabalho no retorno da Bundesliga não apenas despertou o interesse do Real Madrid, mas o Barcelona também é citado em rumores como interessado no franco-português para encontrar um substituto para Jordi Alba.