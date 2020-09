Real Madrid tenta, mas estreia na LaLiga 20/21 com empate sem gols

O Real Madrid estreou na LaLiga nesse domingo (20/09) em um jogo contra a Real Sociedad onde não faltaram oportunidades de balançar a rede, mas o jogo acabou mesmo em um empate sem gols.

Zidane apostou em um XI que contou com Odegaard entre os titulares, agora jogando contra o time no qual estava emprestado. Vinicius Jr e Rodrygo também estavam na formação inicial.

O time merengue, mais organizado e com mais posse de bola, foi superior durante todo o jogo e apostou bastante em Vinicius, que chegava com perigo e tocava para Benzema definir, mas uma sólida zaga da Real Sociedad impedia a equipe visitante de fazer seu primeiro gol.

A partir dos 35 minutos, as jogadas mais perigosas começaram a aparecer. Sergio Ramos pegou uma bola que ficou viva após escanteio, chutou de voleio, a bola desviou em Muñoz e saiu.

Pouco tempo depois, o goleiro da Real saiu errado com os pés e jogou para Vinicius, que tocou para Benzema sozinho na pequena área. Ele limpou, chutou cruzado... e errou.

Faltando poucos minutos para acabar o 1º tempo, Courtois evita o gol da Real Sociedad com uma defesa incrível. Isak recebeu na área, fica sozinho contra o goleiro e chutou colocado tirando do goleiro, que defendeu com a ponta dos pés.

Com isso, o 1º tempo chegou ao fim com tudo igual no placar sem gols.

Na volta do intervalo, a equipe da casa voltou bastante agressiva. Oyarzabal chegou na entrada da área e cruzou para Barrentxea, que batou de 1ª e a bola tirou tinta da trave.

Vinicius respondia com Benzema, enquanto a Real Sociedad tentava crescer no jogo com Barrenetxea.

Sem conseguir chegar com efetividade, a equipe de Zidane arriscou bastante da intermediária com Kroos, Carvajal e Benzema, mas a estreia do Real Madrid estava fadada a terminar sem gols.

Com o resultado, fica a pergunta: o que precisa ser mudado no Real Madrid?