Real Madrid terá apenas 13 jogadores do time principal contra o Valladolid

O Real Madrid tem nove desfalques para enfrentar o Real Valladolid neste sábado pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo no Estádio Municipal José Zorrilla está marcado para as 17h (horário de Brasília) / 20h (hora portuguesa).

O time de Zinedine Zidane é o terceiro que mais sofreu problemas físicos (37) nesta temporada entre as grandes ligas europeias e a lista de relacionados para este fim de semana está bastante prejudicada. Ramos, Carvajal, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Hazard, Marcelo, Benzema e Militão não estão disponíveis.

O treinador francês convocou 19 jogadores para a partida, dos quais somente 13 estão registrados na equipe principal. O último a ficar de fora foi Karim Benzema. Por isso, espera-se que Mariano esteja entre os titulares.

Os outros seis pertencem ao grupo de atletas da base que têm a confiaça de 'Zizou' e vêm participando dos treinamentos com o primeiro time. Surpreende que o meia-atacante Marvin não esteja na lista, mas foram chamados Altube (terceiro goleiro habitual), Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Arribas, Antonio Blanco e Hugo Duro.

A lista de convocados está formada por Courtois, Lunin, Altube; Varane, Nacho, Mendy, Chust, Miguel; Kroos, Modrić, Casemiro, Isco, Arribas, Antonio Blanco; Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius, Mariano e Hugo Duro.