Real Madrid teria que pagar 60 milhões por Camavinga

Camavinga, vestindo-se de branco; Rennes, com 60 milhões de euros em seus cofres. É a situação como seria no caso de o Real Madrid concordar com a avaliação da equipe francesa. 'Mundo Deportivo' garante que eles solicitarão esse valor por sua pérola.

Este é um preço em alta, já que seu valor de mercado é quase 40 milhões. Esse aumento é sustentado pelo fato de ele ter apenas 17 anos e ter contrato até 2022. Sua esperançosa projeção futura e que, sendo menor, é vital para sua equipe explicá-la.

A entidade merengue possui capacidade econômica suficiente para enfrentar essa transferência, mas pode ser diminuída pela crise do coronavírus. Tudo vai depender de como a situação progride. O certo é que o francês está na sua agenda.

Até o intervalo no futebol, Camavinga teve 36 jogos disputados, dos quais começou em 31. Ele tem um gol e duas assistências. Esta temporada foi aquela na qual ele mostrou que já está preparado para o serviço em uma liga de primeiro nível.