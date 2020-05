Real Madrid treina sem Valverde, Isco, Nacho e Mariano

O Real Madrid realizou, nesta quinta-feira, o quarto treino da terceira semana de trabalho sob as estritas medidas sanitárias do protocolo definido por LaLiga devido à pandemia de COVID-19.

Zidane dirigiu uma sessão dividida em dois turnos e que ocorreu no Alfredo Di Stéfano, onde os jogadores começaram as atividades com trabalho físico, com e sem bola. Depois realizaram exercícios de passe, controlo e remate.

Valverde, Isco, Nacho e Mariano treinaram à parte. A imprensa local afirma que os três primeiros se exercitaram separadamente por precaução devido à grande carga de trabalho. Mariano vem de incômodo no pé direito, mas a gravidade da lesão não foi divulgada.

Os jovens Reinier e Miguel Gutiérrez foram convidados para reforçar as atividades do time principal pelo segundo dia seguido.

Jović continua o respectivo processo de recuperação após sofrer uma fratura no pé direito confirmada em 8 de maio.

O local dos trabalhos desta quinta-feira é onde o Real Madrid vai atuar quando o Campeonato Espanhol for retomado, com partidas como anfitrião contra Eibar, Valencia, Mallorca, Getafe, Alavés e Villarreal.

O time se prepara para o retorno do Campeonato Espanhol, que, neste sábado, foi autorizado pelo governo. A volta está liberada a partir da semana de 8 de junho, e deve reiniciar em 11 de junho, quando o time de Zidane tentará tirar a diferença de dois pontos do líder Barcelona.