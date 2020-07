Confira mais uma sessão de treinos do Real Madrid como preparação para o duelo de volta contra o Manchester City, nas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2019/20.

Na partida de ida, no Santiago Bernabéu, o Manchester City conseguiu a virada para cima do Real. Os donos da casa saíram na frente com Isco e os ingleses empataram com Gabriel Jesus e viraram com De Bruyne.