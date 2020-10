Real Madrid treina desfalcado para a volta contra o Cádiz

A equipe comandada por Zinedine Zidane se prepara para receber o Cádiz, em partida marcada para o próximo sábado e válida pela sexta rodada da LaLiga de 2020/21.

Nesta terça-feira, foram realizadas atividades do segundo treino da semana, ainda sem a presença dos jogadores que atuam por suas respectivas seleções. O trabalho começou com exercícios de prevenção e elasticidade, com e sem bola.

Enquanto os goleiros realizavam trabalho específico, a sequência do treinamento teve os jogadores de linha fazendo exercícios de posse e pressão. Para concluir, disputaram um jogo em espaços reduzidos e treinaram esquemas físicos intensos para melhorar a potência e a resistência.

Além dos desfalques dos que estão atuando pelas seleções, Mariano e Militão trabalharam à parte dentro das instalações e também tiveram movimentos no gramado, enquanto Courtois, Hazard, Carvajal e Odriozola treinaram exclusivamente no interior das instalações.