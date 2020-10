Real Madrid treinou sem Courtois, Mendy e Kroos; Militão continua melhorando

O Real Madrid treinou nesta quarta-feira, 7 de outubro, com três desfalques mais do que justificados. Kroos, apesar de seus problemas físicos, juntou-se à concentração da Seleção Alemã; Courtois foi para a Bélgica e Mendy respondeu à convocatória da França por conta do coronavírus positivo de Dubois.

Isso deixou Zinedine Zidane com poucas tropas para trabalhar. Portanto, ele teve que usar vários jogadores da base para completar a sessão de treino. Os escolhidos foram Marvin e Arribas, que já se estrearam nesta temporada com a primeira equipe, e Miguel Gutiérrez ou Morante, por exemplo.

Mas a melhor notícia que o dia trouxe foi que Militão continua progredindo em sua recuperação. Nos últimos dias, ele já vem combinando a academia com o trabalho na grama e, desta vez, o campo teve muito destaque em seu trabalho.

Hazard, Carvajal, Odriozola e Mariano, por outro lado, continuaram dentro das instalações. O time também passou nos testes COVID-19 e todos os jogadores deram negativo. Após o contágio de Lunin, o Real Madrid quis ter certeza de que não houve nenhum outro caso em algum jogador do Real Madrid.