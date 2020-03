Real Madrid vai da inquietação à tranquilidade

O resultado positivo de Trey Thompkins, integrante do elenco de basquete, acelerou a decisão do Real Madrid de mandar todos os times a casa e iniciar um período de quarentena. A equipe de Zinedine Zidane não realiará treinos em grupo até segunda ordem.

Isso é algo que, como diz 'AS', os jogadores já esperavam devido aos últimos acontecimentos. De fato, eles acreditam que o melhor é parar até que a poeira abaixe um pouco, como já disse Dani Carvajal.

O elenco está feliz com a rápida administração do clube e agora enfrenta uma nova etapa: eles vêem uma oportunidade de, em quarentena, passar muito mais tempo do que costumam ter com seus entes queridos.

Além disso, o Real Madrid colocou os médicos do clube à disposição para todos aqueles que em algum momento notem sintomas preocupantes.

Apesar dessa parada, parece que por tempo indeterminado, o grupo 'merengue' deixou certas tarefas para seus alunos. Todos eles têm sessões especializadas preparadas por Dupont, preparador da equipe.