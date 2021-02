Real Madrid vira sobre o lanterna com gols de Varane

O Real Madrid chegou ao estádio El Alcoraz tentando diminuir a vantagem de dez pontos para o líder Atlético de Madrid, enquanto o Huesca entrou em campo dispostos a deixar a lanterna do Campeoato Espanhol.

O jogo começou com os donos da casa em cima. A equipe treinada por Pacheta teve três chegadas nos três primeiros minutos, com Seoane, Okazaki e Rafa Mir finalizando.

Em seguida, o Real Madrid equilibrou o jogo e teve suas tentativas com Nacho Fernández, Vinicius Jr. e Benzema. O time de Zidane pecou em criatividade e pontaria, mas voltou ao intervalo depois de um primeiro tempo em que teve 67% da posse de bola, contra 33% do Huesca.

Na segunda etapa, o Huesca voltou novamente mostrando maior ímpeto ofensivo nos minutos iniciais. Após um lance de Rico acertando o travessão no primeiro minuto, a equipe local abriu o placar.

A jogada começou aos 4 minutos, com Okazaki avançando bem pela direita e lançando na esquerda para Javi Galán. O camisa 11 dominou, deixou a bola quicar no chão e mandou uma bomba cruzada no ângulo de Courtois.

Em seguida, Rafa Mir acertou o travessão do goleiro belga, mas o Real Madrid não demoraria para reagir.

O empate saiu aos 54 minutos e teve origem em cobrança de falta de Benzema, que também acertou o travessão. A bola subiu muito antes de cair para Varane saltar mais alto que todos e cabecear para o fundo da rede.

Com o placar igualado, o Real Madrid reassumiu o controle da partida e passou a pressionar. Benzema, Marcelo, Casemiro, Varane e Asensio somaram finalizações para os visitantes.

O gol da virada saiu apenas aos 83 minutos, quando Kroos cobrou falta pela direita e Casemiro cabeceou para defesa de Álvaro Fernández, que deu rebote e viu Varane chegar empurrando de primeira para dentro.

Com a vitória, o Real Madrid chega a 43 pontos e fica a sete do líder Atlético de Madrid, que disputou dois jogos a menos. O Huesca, por sua vez, continua no último lugar com seus 16 pontos.

O time de Pacheta volta a campo no próximo sábado, quando visita o Sevilla pela 23ª rodada. Um dia depois, a equipe de Zidane recebe o Valencia.