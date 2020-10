Real Madrid volta a perder Hazard: lesão muscular na perna

Novo problema para o Real Madrid e Eden Hazard. O belga, que entrou na lista dos convocados para o jogo desta quarta-feira, contra o Real Valladolid, volta à enfermaria do Santiago Bernabéu.

O jogador de 29 anos não joga em partida oficial desde o último dia 7 de agosto, na derrota dos merengues sobre o Manchester City (2-1) pela Liga dos Campeões e parece que os dois meses previstos para sua reintegração ao grupo serão estendidos por um pouco mais.

O clube madrilenho ofereceu, nesta quarta-feira, horas antes do confronto com o do Pucela, pela quarta rodada da LaLiga Santander, a parte médica do jogador, que sofre uma lesão muscular na perna direita.

"Depois dos exames efetuados nesta quarta-feira no nosso jogador Eden Hazard pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticado uma lesão muscular na perna direita. Pendente de evolução", diz o comunicado do clube.

Ele também integrou a lista dos selecionados por Roberto Martínez para os jogos da Liga das Nações contra a Inglaterra e a Islândia. Com isso, a Seleção Belga também não poderá contar com os seus serviços.

Apesar de não se saber por quanto tempo terá de ficar novamente afastado, o jornal 'Marca' destaca que o belga poderá ficar de novo fora entre três e quatro semanas.

Se esta estimativa se confirmar, o ex-jogador do Chelsea perderá - ou não, mas por muito pouco - o primeiro 'Clásico' da temporada, que será disputado no dia 25 de outubro, no Camp Nou.