Real Madrid mostra dependência de Sergio Ramos

Não é segredo para ninguém que Sergio Ramos, já faz tempo, é o pilar da defesa do Real Madrid. Ídolo e artilheiro, o zagueiro multicampeão esteve presente com destaque em praticamente todas as conquistas recentes do clube merengue, decidindo atrás e na frente.

O problema é que o zagueiro não vem conseguindo ter uma sequência. Com duas lesões recentes, o capitão vem sendo desfalque nos últimos jogos da equipe madridista, justamente em um período de tempo onde o time vem tendo dificuldades para conseguir fazer campanhas consistentes, tanto na Liga dos Campeões, quanto no Campeonato Espanhol.

As outras opções do Real Madrid para a posição, Varane - que vem falhando nos últimos tempos -, Éder Militão - também de fora desde a parada da data Fifa - e Nacho, improvisado, não animam, enquanto o torcedor vem sentindo falta de, talvez, seu principal ídolo da atualidade.

Foram quatro jogos onde Sergio Ramos não pôde jogar conta de lesão na atual temporada, além da partida diante do Cádiz, quando o defensor saiu contundido antes do intervalo. Nesses cinco confrontos, o Real saiu derrotado por três ocasiões, conseguiu um empate e só venceu uma vez, diante da Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, nesta última quarta-feira (25).

O único jogo em que o Real não sofreu gols sem seu defensor foi diante da Inter de Milão, pela Champions. A equipe sofreu sete tentos em cinco partidas, tendo marcado apenas seis. Um saldo, portanto, negativo.

O número de gols feitos é relevante, também, pelas contribuições do zagueiro no ataque. O jogador, por exemplo, já balançou as redes três vezes na atual temporada, seja de pênalti ou de cabeça.

Atualmente, segundo o Marca, a expectativa do Real Madrid é que Sergio Ramos esteja disponível para o duelo decisivo pela Liga dos Campeões diante do Shakhtar. Como podemos ver, é melhor mesmo para os madrilenhos que o zagueiro volte à ação. Caso contrário, podem tropeçar mais uma vez sem o capitão.