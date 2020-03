Real Madrid volta a se preocupar com goleiros

Não é mais estranho ver um debate sobre os goleiros do Real Madrid. Keylor Navas passou meses lutando contra os rumores de uma transferência que não chegou e que seguiram até a temporada 2018-19 com Courtois.

Os espanhóis chegaram a um acordo com o PSG envolvendo sua venda e a transferência de Areola em duas operações diferentes. Um foi bem-sucedido, mas o outro ficou na sombra do banco.

Areola vai chegar ao fim do empréstimo e deverá sair para um clube onde ele receba mais oportunidades em campo.

O problema do Real Madrid é que terá que procurar um nome que concorra com Courtois. Enquanto isso, os jovens Lunin e Luca Zidane esperam suas chances e vivem empréstimos em outras equipes, como lembra o jornal 'Mundo Deportivo'.

O primeiro deles passou pelo Valladolid, onde jogou apenas duas partidas, e no Oviedo disputou nove até que houve a paralisação do futebol. No caso de Luca Zidane, sua titularidade no Racing Santander é indiscutível.

Dessa forma, o Madri terá que fazer muitas avaliações no final da temporada e escolher entre apostar na juventude ou vasculhar o mercado em busca de um goleiro experiente, que aceite o papel de substituto/concorrente de Courtois.