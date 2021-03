Real Madrid volta ao trabalho com o dever cumprido na Champions

Um dia depois de nova vitória sobre a Atalanta e a confirmação da vaga na Champions League, o Real Madrid voltou a realizar exercícios pensando no próximo compromisso. A equipe entra em campo no sábado, quando visita o Celta de Vigo pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Os titulares no triunfo sobre a Atalanta fizeram corrida contínua e trabalharam no interior das instalações. O resto de grupo efectuou exercícios de activação e posse, afinou a pressão e a saída com bola e realizou esquemas de finalização. Para concluir, os jogadores disputaram um jogo num campo de dimensões reduzidas", comunicou o clube.

Carvajal, Hazard, Odriozola e Mariano não participaram do trabalho com o grupo e deram sequência a suas atividades específicas. O belga voltou a sofrer nova lesão muscular e Carvajal chegou a um mês lesionado, enquanto os dois últimos intercalaram trabalhos no gramado e na academia.

O Real Madrid chega à 28ª rodada com 57 pontos e ocupando o terceiro lugar, tendo o Barcelona (59) em segundo e o Atlético de Madrid (63) liderando. O Celta está na 10ª posição e tem 34 pontos.