O foco nesta primeira atividade, comandada pelo técnico Zinedine Zidane, foi o trabalho físico. O treinamento durou cerca de duas horas e respeitou os protocolos de saúde por conta do coronavírus, com grupos pequenos de jogadores em cada parte da atividade e distanciamento entre os atletas. Veja como foi a atividade no vídeo acima.