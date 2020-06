Real Madrid volta aos treinos sem Sergio Ramos e Hazard após conquistar a liderança da LaLiga

Após a vitória contra a Real Sociedad (1-2), com a qual o Real Madrid recuperou a liderança do LaLiga Santander faltando oito rodadas para o fim, Zinedine Zidane realizou nesta segunda-feira uma sessão de baixa carga de olho na partida contra o Mallorca na quarta-feira (22:00 horário local), da qual o capitão Sergio Ramos, convalescendo do forte golpe no joelho esquerdo que sofreu na Reale Arena, não participou.

O zagueiro teve que se retirar do campo aos 60 minutos mancando ostensivamente após colidir com o sueco Alexander Isak e imediatamente colocaram gelo em sua articulação para diminuir a inflamação do golpe.

Por esse motivo, ele esteve ausente da sessão, embora o Real não tenha especificado na declaração sobre o treinamento se ele foi diagnosticado com alguma lesão. O outro ausente em campo, apesar de trabalhar na academia, foi o belga Eden Hazard, que não teve minutos contra a Real Sociedad.

Nacho Fernández, Isco Alarcón e Lucas Vázquez, juntamente com o sérvio Luka Jovic, realizaram trabalhos individuais em um dos campos de treinamento da Ciudad Deportiva de Valdebebas para continuar se recuperando de suas respectivas lesões.

Dada a grande quantidade de partidas, Zidane comandou uma sessão tranquila para os titulares contra a Real Sociedad, com uma caminhada contínua no início e depois se juntaram aos demais companheiros para disputar uma partida em campo reduzido.