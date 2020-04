Real se prepara para conversar com Raiola: Haaland, Pogba, Areola, De Ligt...

Embora o famoso agente italiano sempre tenha tido muito mais relacionamento com o Barcelona, ​​parece que as coisas vão mudar no futuro. E é que Raiola representa até quatro jogadores que interessam, e muito, o Real Madrid.

O primeiro deles, Alphonse Areola, está no clube desde o verão de 2019. Em uma jogada surpreendente, o Real Madrid garantiu seu empréstimo como o substituto de Thibaut Courtois.

Os próximos dias são fundamentais para o francês, que quer saber se continuará por mais tempo em Chamartín ou retornará ao PSG que parece mais provável, considerando que Andriy Lunin retornará à equipe merengue.

Precisamente ao falar para aclarar o futuro do goleiro, surgiu a opção de contratar Matthijs de Ligt, disse 'ABC'. Foi mais pelo desejo de Raiola, que quer vê-lo de branco, do que por puro interesse do Real Madrid. Os merengues, é claro, sabem que Sergio Ramos não é eterno e se preparam para procurar um substituto 'top' para ele em breve. O jogador da Juventus, que chegou em uma transferência milionária para a 'Vecchia Signora' em 2019, pode mudar de caminho.

A equação de Mino continua com Paul Pogba, um antigo desejo de Zidane e Real Madrid. As coisas pareciam uma situação imbatível para sua chegada ao Santiago Bernabéu em 2020, mas o coronavírus deixou tudo no ar.

O francês poderia ir para outra equipe e nem se descarta que ele continue no Manchester United, já que os 'red devils' querem recuperar o investimento e transferências bilionárias não serão possíveis devido à crise econômica que assolará as equipes após essa paralisação.

O último nome para lidar na lista é Erling Haaland. O jogador norueguês passou por uma das épocas mais espetaculares de um jovem de toda a história. Além disso, ele confirmou sua enorme qualidade e faro de gol já no Borussia Dortmund, que forçará quem quiser tirá-lo do Signal Iduna Park a desembolsar uma verdadeira fortuna.

Quatro nomes, três realmente interessantes, que manterão Mino Raiola no telefone. Ele já disse que seu sonho é colocar alguém representado no time merengue e ele não vai parar até conseguir.