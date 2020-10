Real Sociedad domina o Betis e toma a liderança do Espanhol

LaLiga tem um novo líder! Após o Villarreal assumir a liderança provisória ao vencer o Valência, foi a vez da Real Sociedad assaltar o lugar mais alto da tabela.

O time 'txuri-urdin' foi até o sul da Espanha encarar o Betis no Benito Villamarín, e não tomou conhecimento do rival. Portu, Oyarzabal e Januzaj garantiram a vitória dos Vascos.

Com o resultado, a Real Sociedad assumiu a liderança com 11 pontos, seguida por Villarreal, Real Madrid e Getafe. Já o Betis é o sétimo com nove pontos.

Na próxima rodada os de Imanol recebem a visita do Huesca (16º), enquanto a equipe do chileno Manuel Pellegrini encara o Atlético de Madrid (8º) no Metropolitano.