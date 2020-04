Real Sociedad reduzirá 20% do salário de jogadores se LaLiga for suspensa

A Real Sociedad anunciou, através de uma carta divulgada neste sábado pelo presidente Jokin Aperribay, que os jogadores do primeiro time reduzirão seus salários em 20% no caso de a LaLiga não retomar e 5% no caso de a competição ser retomada.

Além disso, o clube informou que retornará 20% do valor dos pagamentos de seus associados, independentemente do que aconteça, mesmo que os jogos possam ser disputados com o público.

A Real explicou que não proporá uma ERTE (demissão temporária) e que a redução salarial dos jogadores, dos quais elogiou sua "compreensão, colaboração e generosidade", permite que o clube não precise adotar medidas "traumáticas" com o restante dos trabalhadores, além de contribuir para "equilibrar os objetivos econômicos da entidade".

A entidade de San Sebastian paralisará os trabalhos planejados em Anoeta e Zubieta e analisará como encontrar "novas fontes tradicionais de financiamento que permitam manter a competitividade estrutural e esportiva da Real Sociedad".

O presidente foi a favor do fim da temporada, apesar de deixar claro que a prioridade é "saúde das pessoas", por isso está ciente de que "a competição voltará quando as autoridades permitirem e da maneira que permitirem". "A saúde dos torcedores e jogadores é o valor que prevalece sobre tudo o mais", disse Aperribay.