Real Sociedad - United pode acontecer... na casa da Juve!

As restrições do COVID-19 estão afetando as competições europeias. As limitações de locomoção entre países podem impedir a Real Sociedad e o Manchester United de se encontrarem em Anoeta. Uma alternativa já está sendo estudada.

De acordo com o 'Mundo Deportivo', na Real eles praticamente presumiram que a partida não pode acontecer em casa. E eles estariam em negociação com a Juventus para lhes dar sua casa, o Estádio Allianz.

Tal meio diz que ambas as entidades mantêm um bom relacionamento. Isso poderia tornar as coisas mais fáceis. Mas a Real, por conta do que pode acontecer, cogita outras alternativas, embora o jornal catalão não especifique quais outros estádios poderão receber o encontro.

Muitos são os jogos que precisarão ser disputados em outros locais por causa da pandemia. O RB Leipzig-City pela Champions League, por exemplo, será disputado em Budapeste.