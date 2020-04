Real Madrid tem uma certeza: quer negociar James Rodríguez

A segunda passagem de James Rodríguez no Real Madrid está muito perto do fim. Se Zinedine Zidane já não contava com o colombiano nesta temporada, para a próxima o jogador está completamente descartado. O meia sabe que tem que procurar um novo clube e pode encontrar um novo destino ou na Inglaterra ou na Itália.

Na Serie A italiana, duas equipes gostam muito do futebol do canhoto de 28 anos. O Napoli já esteve perto de contratá-lo na última temporada, mas os napolitanos não chegaram em um acordo sobre a forma de negociação com o Real Madrid, que queria vendê-lo ao invés de emprestá-lo.

Outro possível destino na Itália seria a Juventus, onde joga seu amigo Cristiano Ronaldo. Caso o português permaneça em Turim, ele seria peça fundamental para uma boa adaptação do colombiano no país e no clube. O entendimento entre os dois dentro de campo também anima a Juve.

O Manchester United surge como um dos candidatos na Inglaterra para contratar James. Os Red Devils precisam voltar a disputar títulos e, para isso, precisam de duas ou três contratações de peso. Curiosamente, enquanto James poderia trocar o Santiago Bernabéu pelo Old Trafford, Pogba poderia fazer o caminho contrário.

Por fim, o Everton também teria interesse em contar com o futebol do colombiano e contam com Carlo Ancelotti no comando do time para convencer o jogador a se juntar ao time. Foi com o treinador italiano que James teve seus melhores momentos no Real Madrid. Os dois trabalharam juntos também no Bayern.

O contrato de James com o Real acaba ao final da próxima temporada. Então, se os merengues pensam em fazer dinheiro com o colombiano, a hora é agora. Segundo o Transfermarkt, o valor do jogador está avaliado em 32 milhões de euros (R$ 182 milhões).