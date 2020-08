Real Madrid treina o ataque para enfrentar o City

O Real Madrid vive o momento de fazer os últimos preparativos pensando no grande desafio, nesta sexta-feira contra o Manchester City na partida de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões.

Gareth Bale, James Rodríguez e Mariano ficaram de fora da lista de relacionados divulgada por Zinedine Zidane nesta quarta-feira. Sergio Ramos, porém, viajará mesmo sem poder jogar por conta de sanção.

Eden Hazard segue treinando completou as atividades do dia, mas seu tornozelo continua sendo um problema que o impede de estar 100%. São problemas para um jogo em que o Real Madrid precisa reverter o placar de 2 a 1 sofrido no jogo de ida.

Neste começo de semana, o técnico francês vem comandando as sessões de treino para o jogo das oitavas de final. O plantel vem fazendo trabalhos físicos e exercícios de controle e passe, além de atividades para melhorar o setor de ataque - confira a movimentação no vídeo.