Real Madrid pode ser campeão na quinta-feira

O Real Madrid visitou o estádio Nuevo La Cerámica em busca de uma vitória para abrir quatro pontos de vantagem sobre o Barcelona na liderança, mas enfrentaria um Granada ambicioso. O time de Diego Martínez chegou à 36ª rodada do Campeonato Espanhol com chances de conquistar uma vaga na Liga Europa, porém encontrou problemas logo nos minutos iniciais.

Com Marcelo lesionado, Ferland Mendy foi o lateral-esquerdo titular e entrou decidido a mostrar serviço. Aos nove minutos, o francês recebeu pela esquerda, invadiu a área ganhando da marcação na velocidade e bateu forte no alto da meta defendida por Rui Silva. Um belo gol para aproximar o time da conquista do título.

Outro francês entrou em ação seis minutos depois para ampliar o placar. Karim Benzema recebeu com muito espaço pelo lado esquerdo, entrou na área, encarou os zagueiros, ajeitou para a perna direita e bateu cruzado para o fundo do gol.

Com a tranquilidade da vantagem dupla, o domínio do time de Zidane se manteve ao longo da primeira etapa. Isco, Benzema, Mendy e Carvajal voltaram a levar perigo ao goleiro português, enquanto Domingos Duarte exigiu a única defesa difícil de Rui Silva antes do intervalo.

Assim como no primeiro tempo, o segundo teve o placar alterado nos minutos iniciais, graças a um erro de Casemiro. O brasileiro teve a bola roubada por Carlos Fernández, que tocou para o venezuelano Herrera avançar e acionar seu compatriota Machís na área. O atacante da camisa 23 bateu por baixo de Courtois e descontou para o Granada.

A etapa final do jogo teve maior equilíbrio, com poucas chances claras dos dois lados até os 84 minutos, quando Courtois e Sergio Ramos salvaram os três pontos. O goleiro saltou no canto para pegar chute de Antonín e, na sequência, o zagueiro tirou em cima da linha um chute de Azeez. A melhora dos anfitriões e a pressão do fim da partida não foram suficientes para desfazer a desvantagem sofrida no começo do primeiro tempo.

Com mais duas partidas a serem disputadas, o Real Madrid abre quatro pontos de vantagem na liderança e pode garantir o título espanhol na próxima rodada. Caso vença em casa contra o Villarreal na quinta-feira, já não poderá mais ser alcançado pelo Barcelona. Mesmo se não vencer, tem chances de comemorar com um jogo de antecedência dependendo da combinação dos resultados.

O Granada permanece com 50 pontos na décima colocação da tabela e visitará o Mallorca pela 37ª rodada.