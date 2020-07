Real vence a sexta seguida e abre quatro pontos do Barça

O time de Zidane entrou em campo podendo abrir quatro pontos de vantagem sobre o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol, enquanto a equipe de José Bordalás iniciou a partida querendo acabar com a sequência de cinco vitórias do Real Madrid para garantir vaga nas competições continentais.

O Getafe teve a iniciativa ofensiva nos primeiros minutos, insistindo em bolas aéreas e exigindo uma defesa difícil de Courtois em um dos primeiros lances. Nos 20 minutos iniciais, os visitantes dificultaram a saída de bola dos donos da casa com uma marcação avançada e mantiveram o jogo em seu campo de ataque.

O Real Madrid conseguiu se reposicionar e começou a dominar a posse de bola perto da área adversária. Vinicius Jr. foi quem levou maior perigo ao gol de David Soria ao receber cruzamento rasteiro de Mendy e se esticar para finalizar de primeira, mas o goleiro saltou até o canto e tirou com as pontas dos dedos.

Com a falta de precisão e principalmente de criatividade, os 45 minutos iniciais acabaram com poucas chances reais de gol.

Em 20 minutos de segundo tempo, o baixo ritmo poupava os goleiros. Courtois e David Soria tiveram pouco trabalho. Apenas Modric e Jaime Mata finalizaram, com tentativas de fora da área.

Diante da falta de criação do setor ofensivo, Zinedine Zidane fez três alterações aos 63 minutos, com Valverde, Rodrygo e Asensio substituindo Modric, Isco e Vinicius.

Foi Carvajal quem teve o mérito pelo gol da vitória, mas sem balançar as redes. O lateral avançou em velocidade e foi parado por falta de Oliveira dentro da área. Pênalti marcado imediatemente e convertido por Sergio Ramos. Com isso, o capitão artilheiro soma 93 gols no Campeonato Espanhol, sendo 49 como zagueiro, chegando ao recorde para jogadores da posição na história da principal competição do país.

Com o resultado, o time de Zidane lidera com 74 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Barcelona. Já a equipe de José Bordalás fica com 52 pontos em sexto lugar, dentro da zona de classificação para a Europa League e a cinco da Champions.

No próximo domingo, o Real Madrid visita o Athletic e o Getafe joga mais uma fora de casa, contra o Osasuna.