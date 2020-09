'Realizei meu sonho de jogar no Barcelona'

Pedri, uma das novidades desta temporada do Barcelona, ​​explicou aos meios de comunicação do clube que realizou o seu "sonho de poder jogar ao lado destes jogadores" embora de momento não pudesse ser no Camp Nou, mas sim no estádio Johan Cruyff na vitória por 3-1 contra o Nàstic de Tarragona no primeiro jogo da pré-temporada.

O jogador de Tenerife jogou os primeiros 45 minutos e foi fundamental para o primeiro gol do Barcelona, ​​que veio depois de deixar a bola passar deSergi Roberto para Dembélé chutar para o fundo do gol.

"Já vi muitos gols do Barcelona graças às chegadas de segunda linha e, quando Sergi Roberto passou a bola para mim, não tive dúvidas de que outro jogador viria atrás", disse Pedri.

Segundo ele, “o seu estilo de jogo consiste em pedir a bola” e foi o que tentei fazer neste sábado contra o Nàstic: “Mover-se muito e estar sempre em contacto com a bola. Koeman me pediu para tentar receber a bola nas costas dos meio-campistas e que tivesse mobilidade”.