Reaparição de Mbappé: um 'segredo' até a última hora

Kylian Mbappé parece que já começa a deixar para trás a lesão que o privou das últimas semanas de futebol. Contra Portugal não foi escalado, mas o duelo contra a Suécia pode ser uma boa oportunidade para ele voltar aos poucos.

A França não tem nada em jogo, já que conseguiu sua vaga para a 'Final Four' da Liga das Nações, mas se o jogador estiver bem Didier Deschamps poderá lhe dar alguns minutos para que aos poucos possa entrar em sintonia.

O próprio treinador francês falou sobre isso na sua última coletiva de imprensa. Ele acabou falando que Mbappé pode reaparecer, mas não revelou se vai ser titular ou se prefere não arriscar com ele nesta Data FIFA.

"Kylian está bem, fez a sessão coletiva. Tratamos com ele aos poucos para que estivesse disponível. Vou demorar um pouco para conversar com ele", reconheceu o treinador francês.

"Existem duas opções com prós e contras. Vou decidir com base no que é melhor para a equipe e para ele. Ele quer estar presente para o jogo contra a Suécia e, se tudo correr bem, ele estará", acrescentou.