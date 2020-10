Recado a Koeman? "O técnico sabe onde me colocar"

Griezmann concedeu entrevista à imprensa após a vitória desta quarta-feira por 2 a 1 contra a Croácia. Apesar de não brilhar, ele marcou um gol e foi importante em uma função mais centralizada. Ele iniciou sua fala analisando a partida da França e destacando o resultado positivo.

"Foi uma partida complicada, não muito complicada de jogar, mas de ganhar. Não foi bom para desenvolver nosso jogo. O campo estava lento, difícil, contra um adversário que tinha muita vontade de nos derrotar. Soubemos sofrer e o mais importante foi a vitória", afirmou o jogador na zona mista.

O atacante francês falou sobre seu gol enfatizou o assunto de sua posição em campo citando Didier Deschamps, técnico da seleção. Muitos interpretaram o depoimento como uma indireta a Ronald Koeman, treinador do Barcelona.

"Acho que foi um gol bonito. A bola veio e tentei pegar bem. Por isso marquei. Me sento bem por isso. O técnico sabe onde me colocar​, então aproveitei essa situação de vantagem e a confiança do técnico e meus companheiros", disse o camisa '7'.