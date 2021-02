"Recebi um telefonema do Real Madrid, mas tomei a decisão certa"

Antes da sua chegada ao RB Leipzig, ainda como treinador do Hoffenheim, Julian Nagelsmann poderia ter desembarcado no Santiago Bernabéu, mas o treinador recusou essa possibilidade. Não era o momento ideal.

O treinador alemão foi perguntado sobre isso em entrevista coletiva prévia ao duelo de Champions contra o Liverpool: "É importante ter um plano de carreira, para dar os passos certos".

"É verdade que eu recebi um telefonema do Real Madrid, mas não fui o único que eles contataram. Queriam falar comigo, me conhecer e conhecer a minha filosofia. Mas tomei a decisão certa, não foi fácil porque o Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo", completou.

Nagelsmann, explicou ainda os motivos que o levaram a tomar essa decisão. "Se eles voltarem a ligar, no futuro, talvez a decisão seja diferente, mas há dois anos atrás essa decisão foi acertada, eu não tinha experiência a nível internacional. Tinha feito apenas um jogo europeu com o Hoffenheim, e assumir o Real Madrid não seria o passo acertado. Ir para o Leipzig era melhor para a minha carreira", concluiu.