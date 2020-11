Carlos Vinicius conta sobre quando pensou em abandonar o futebol

Carlos Vinícius chegou a Londres após uma passagem de destaque pelo Benfica, com 24 gols durante a temporada 2019/20.

O brasileiro vai jogar esta campanha por empréstimo no Tottenham, que terá a opção de compra por 45 milhões de euros. A transferência custou três milhões de euros aos ingleses.

Em conversa com Lucas Moura, outro dos brasileiros do clube, ele admitiu que pensou em deixar o futebol no início da carreira, em 2017, devido às poucas oportunidades que recebia na Caldense e no Grêmio Anápolis - confira no vídeo acima.

A perda de sua mãe foi outro momento delicado. "Depois da minha chegada a Portugal, a minha mãe faleceu. Foi há dois anos e, nessa altura, voltei a ter dúvidas. Estava no Rio Ave, andava a fazer golos e tudo, quando a minha mãe faleceu na minha cidade, de paragem cardíaca", contou.

"Nos últimos três anos, desde que cheguei à Europa, cada coisa que aconteceu é melhor que a outra. Às vezes falo com os meus amigos e até com a minha esposa porque tenho medo que isto seja só um sonho, de tão duro que o passado foi", acrescentou.

O centroavante brasileiro ainda disse que traçou a meta de seis meses ao chegar em Portugal para alavancar a carreira e conseguiu isso com uma transferência para o Napoli. Confira no vídeo acima mais da conversa de Carlos Vinicius com o companheiro Lucas.