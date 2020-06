"Recentemente não recebi nenhuma proposta", diz Aubameyang

Aubameyang é o grande nome do ataque do Arsenal. Com um grande desempenho nas últimas temporadas, o atacante chamou a atenção de outros gigantes da Europa.

Os rumores o colocam na mira de clubes como Real Madrid, Barcelona ou PSG, entre outros. No entanto, o gabonês diz não saber de nenhuma proposta.

"Recentemente não recebi nenhuma proposta. Claro que conversAmos com o clube, há alguns meses. O Arsenal tem a chave da minha continuidade na mão. Cabe a eles fazerem o seu trabalho e depois veremos como será. Quero ser muito franco com todos. Será necessariamente uma escolha muito difícil de fazer. Veremos", disse o jogador em entresvista à 'TF1'.

Pode ser a escolha mais importante da minha carreira, mas nada foi decidido ainda. Obviamente que quero conquistar títulos, todos sonham com isso. Se quero vencê-los no Arsenal ou em outro lugar o futuro dirá", concluiu.