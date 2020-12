'Record': Benfica devolverá Todibo ao Barça em janeiro

O Benfica decidiu interromper o empréstimo de Jean-Clair Todibo e mandá-lo de volta ao Barcelona, ​​segundo o jornal 'Record'. O zagueiro não jogou nem um minuto e não tem chances para convencer Jorge Jesus, que também parece não querer lhe dar a oportunidade de estrear.

Durante a coletiva de imprensa antes do encontro com o Standard de Liège pela Liga Europa, o treinador português reconheceu que daria entrada a vários jogadores menos habituais. A sua equipe está classificada com folga e joga contra o lanterna do Grupo D, mas o francês não estaria na lista dos convocados.

“Todibo não vai jogar contra o Standard. Tem estado parado, começou a treinar há uma semana, não tem condições para ir a jogo, nem físicas nem técnicas. Não é um dos jogadores que eu estou a pensar lançar no jogo como uma novidade", garantiu Jesus.

Entretanto, o seu futuro no Benfica parece condenado. A revista 'O Jogo' apontou semanas atrás que Todibo estava em uma situação complicada e que o clube pensava em sua saída, mas parece que a diretoria já tomou a decisão e retornará ao Camp Nou em janeiro.

A sua fase com as 'águias' tem sido marcada por lesões, como se refletem nas palavras de Jorge Jesus. Ele não entrou em nenhuma convocatória e seu último jogo foi no dia 30 de maio, um Schalke 04-Werder Bremen pela Bundesliga.

Com seu retorno e à custa de saber se as contratações podem vir, Ronald Koeman ganharia pelo menos um reforço para sua zaga desfalcada. Claro que, dada a situação, ele também teria trabalho para colocar Todibo em forma antes de contar com ele, se essa for a sua intenção.