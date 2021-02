Record TV supera SBT e Globo e vai transmitir o Campeonato Carioca

Por unanimidade, o Conselho Arbitral da FFERJ, realizado nesta quinta-feira (11), aceitou a proposta da Record e a emissora é quem vai transmitir o Campeonato Carioca 2021.

Todos os 16 clubes da Série A do Carioca aprovaram a proposta de cessão dos direitos de transmissão de TV Aberta para a Record TV. A FFERJ informa que 12 clubes já assinaram o contrato e que Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo receberão os documentos para oficialização através da assinatura de seus presidentes.

A Record TV venceu uma disputa contra o SBT, que estava com as conversas adiantadas e com a Globo, que entrou nos últimos dias. A emissora do BBB, ofereceu 45 milhões de reais, mas queria exclusividade.

A Record, por sua vez, ofereceu 11 milhões de reais pelo direito de transmissão na TV aberta. Com isso, o campeonato também será transmitido através de um canal pay-per-view na Claro, Vivo e Sky. Além disso, a edição será transmitida por um app de celular que será pago por assinatura mensal.

O Carioca também será transmitido pela internet, por uma plataforma ainda não divulgada. Youtube e Facebook são os preferidos dos clubes. O torneio terá ínicio nos dias 6 e 7 de março.