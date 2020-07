Recorde e um 'não' ao Real Madrid: Harvey Elliott assina seu primeiro grande contrato

Harvey Elliott desembarcou no verão passado no Liverpool depois de jogar no Fulham, com o qual fez sua estreia. Ele chegou aos 16 anos e, após essa temporada atípica, a equipe 'red' percebeu que deve proteger sua jovem estrela.

A entidade inglesa não confirmou por quantos anos Harvey Elliott assinou, mas a 'BBC' indicou que o jogador permanecerá, pelo menos, por mais três anos. E será por mais tempo, porque o meia está encantado com o Liverpool, já que até disse não ao Real Madrid.

"Eu disse não ao Real Madrid. Não gosto depois do que Ramos fez com Salah", disse ele, segundo informou 'The Athletic', no final de maio.

Entre vários registros de prococidade, Harvey Elliott já pode dizer que contribuiu para a histórica Premier League do Liverpool, pois nesta temporada ele disputou oito jogos, seis como titular, sob as ordens de Klopp.

"Meu primeiro contrato profissional é um sonho tornado realidade para mim e minha família. Estou animado para ver o que o futuro reserva e vou dar tudo ao clube e aos torcedores. Desde o primeiro dia em que entrei, foi uma jornada indescritível", disse o atacante no momento da assinatura.